Cameroun : 19 blessés dans les explosions dans le sud-ouest 

Au moins dix-neuf personnes ont été blessées samedi par trois explosions lors d’un marathon, dans le sud-ouest anglophone du Cameroun, d’après un nouveau bilan des autorités camerounaises.

Parmi ces victimes, neuf athlètes et un bébé ont été hospitalisés en urgence, a indiqué Bernard Okalia Bikai, gouverneur de la région du sud-ouest.

Ces explosions ont eu lieu au lancement de la 28ème édition de l’ascension du Mont Cameroun, aussi appelée « Course de l’Espoir », qui se déroulait à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, à 70 km à l’ouest de Douala, la capitale économique du Cameroun.

« Dix-huit personnes ont été victimes de blessures, parmi lesquelles un athlète et 17 spectateurs », avait annoncé Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports.

« Il y a eu quelques tentatives de perturbation avec trois explosions sur l’itinéraire. Ces explosions n’ont eu aucun impact sur la course », a indiqué de son côté le gouverneur de la région, Bernard Okalia Bilai.

L’attaque a été revendiquée par les Ambazonian Defence Forces (ADF), l’un des principaux groupes armés en zones anglophones.

Les militaires se sont rendus sur les lieux des explosions et la vie a repris un cours normal à Buea. Un total de 550 athlètes venus du Cameroun et de treize pays étrangers, participaient à la « Course de l’espoir ».

Le conflit dans les régions anglophones a fait plus de 3 milles morts et plus de 750 000 déplacés, selon l’ONU.