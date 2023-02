Tchad : La Chine fournit des kits scolaires à l’école de l’amitié sino-tchadienne 

La Fondation pour le développement rural de la Chine, à travers l’ambassade de la Chine au Tchad, a fourni le samedi dernier des kits scolaires aux élèves de l’école de l’amitié Chine-Tchad à N’Djaména.

Lors de cette cérémonie de remises des panda packs au Tchad , les kits scolaires ont été offerts aux enfants de CP1 de ladite école construite par la Chine en 2009.

« La Chine est l’habitat naturel des pandas. Ces cadeaux dans vos mains sont venus de la terre des Pandas. Dans la culture chinoise, cet animal adorable est l’émissaire de la paix et de l’amitié. Aujourd’hui, le panda a témoigné cette action de solidarité et la bonne relation entre la Chine et le Tchad. N’oubliez pas de bien gérer et garder ces kits que vous recevez aujourd’hui », s’est adressé aux élèves l’ambassadeur de la Chine Wang Xining.

Selon M. Wang, l’Institut Confucius de l’Université de N’Djaména va créer un cours de la langue chinoise pour renforcer la coopération sino-tchadienne.