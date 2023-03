Kenya : L’inflation dépasse les 9%

Le taux d’inflation a grimpé à 9,2 % en février au Kenya, les prix de certains produits alimentaires ayant augmenté de 11% par rapport à janvier.

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS) a montré qu’au cours du mois de février, les produits alimentaires ont largement contribué à la forte inflation.

Le taux d’inflation de 9,2% devient le troisième taux le plus élevé enregistré depuis l’année dernière, lorsque les Kényans ont commencé à ressentir la pression des prix élevés des matières premières, et constitue un retour dans la zone rouge.

L’inflation était passée de 9,1% en décembre à 9% en janvier, après des sommets de 9,5% en novembre et de 9,6% en octobre, le taux le plus élevé en plus de cinq ans.