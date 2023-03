Mozambique: 163.000 personnes touchées par le cyclone Freddy

Au moins 163.300 personnes avaient été touchées par les fortes pluies et les inondations générées par le cyclone Freddy dans le sud et le centre du Mozambique, a révélé vendredi l’ONG africaine ForAfrika.

« De nombreuses personnes au Mozambique sont confrontées à des pénuries alimentaires, à une éventuelle épidémie de choléra et à une perte de revenus due aux fortes pluies que nous avons subies la semaine dernière », a déclaré le directeur national de ForAfrika pour le Mozambique, Arsenio Mucavele, dans un communiqué.

Plus de 27800 maisons ont été détruites ou endommagées, dont 12430 ont été inondées. Les infrastructures publiques ont aussi été endommagées, avec 685 km de routes et 408 salles de classe détruites, affectant près de 20700 élèves. De plus, près de 270 km2 de cultures ont été affectées.

L’ONG africaine ForAfrika avait souligné que des centaines de milliers de personnes pourraient mourir de faim si l’ampleur de la crise de la sécurité alimentaire en Afrique n’est pas reconnue.