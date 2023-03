Guinée : Construction d’un complexe gazier dans le district de Konta

Le Gouvernement guinéen a lancé les travaux de construction de son premier complexe gazier dans le district de Konta, préfecture de Forécariah (sud-ouest). Ce complexe gazier sera construit sur un domaine de 20 hectares appartenant à FAP GAZ SA.

Cette infrastructure, selon le Directeur général du Fonds d’appui à la promotion des gaz (FAP GAZ), Kaman Sadji Diallo, sera l’une des plus grandes infrastructures gazières dans la sous-région ouest africaine.

« Ce complexe abritera la première usine de fabrication et de requalification de bouteilles de gaz butane, avec une capacité de production annuelle d’un million d’unités, essentiellement des bouteilles de 6kg et de 12,5 kg, et un dépôt composé de 4 sphères de 4 000 tonnes métriques chacune, soit une capacité de stockage global de 16 000 tonnes métriques », a-t-il fait savoir, avant d’ajouter que la construction de ce complexe gazier est axé sur l’amélioration des conditions de vie des populations guinéennes et la préservation de l’environnement.

Le couvert végétal de la Guinée est largement agressé depuis les années 80, avec un rythme de régression des superficies forestières estimé à 35 000 hectares par an, a-t-il dit, notant que la coupe de bois pour les besoins énergétiques nationaux estimée à sept millions de tonnes par an, constitue une des principales causes de surexploitation des ressources ligneuses autour de nos centres urbains.