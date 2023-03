Côte d’Ivoire : La commercialisation des produits et sous-produits de l’hévéa et du palmier à huile

Deux décrets visant à redynamiser la croissance de l’hévéa et du palmier à huile ont été adoptés, mercredi, par le gouvernement en Conseil des ministres, a confié le porte-parole, Amadou Coulibaly, lors du compte rendu à Abidjan.

Selon M. Coulibaly, le premier décret fixe les modalités de la commercialisation des produits et sous-produits de l’hévéa et du palmier à huile, alors que le second décret fixe les conditions et les modalités de délivrance des agréments pour l’exercice des activités d’encadrement en plantations villageoises, et de commercialisation des produits et sous produits de l’hévéa et du palmier à huile.

Amadou Coulibaly a expliqué que ces deux décrets concourent à définir un nouveau modèle de commercialisation des produits et sous produits de l’hévéa et du palmier à huile. « Ces deux décrets visent à relancer la dynamique de la croissance des deux filières », a-t-il soutenu.