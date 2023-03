Sénégal : Lancement de la 2ème phase du programme  »AdapatAction »

Le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), a procédé, mercredi à Dakar, au lancement de la deuxième phase du programme « AdapatAction ».

»La deuxième phase d’une durée de 4 ans devra conduire à une opérationnalisation des acquis de la première phase et à l’ouverture de nouvelles perspectives pour une mise en œuvre efficace des priorités inscrites dans la contribution déterminée au niveau national et des plans nationaux d’adaptation », a déclaré Fodé Fall, directeur de cabinet du ministre de l’Environnement qui intervenait lors d’un atelier de lancement de la deuxième phase du projet de AdaptAction, organisé par le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

La première phase du projet »Adapt Action » a permis de faire une étude sur les vulnérabilités aux changements climatiques dans les zones agro-écologiques de la vallée du fleuve Sénégal, une étude de faisabilité d’un projet de démonstration visant à améliorer de façon durable la zone captage des forages de Pout (Thiès).

Selon la directrice adjointe de l’Agence française développement (AFD), Sophie Derudder, »le Sénégal fait partie des pays partenaires où le programme de la première phase a été le plus abouti dans la consolidation de la gouvernance climat et à l’adaptation des politiques publiques des gouvernements ».