Afrique du Sud : 5000 personnes meurent chaque année à cause du charbon 

Selon une étude récente, le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) a affirmé que plus de 5000 Sud-africains meurent chaque année à cause de maladies liées à la pollution engendrée par l’industrie du charbon.

« Ces personnes meurent chaque année dans la ceinture houillère du pays parce que le gouvernement n’a pas pleinement appliqué ses propres normes de qualité de l’air », indique l’étude qui jette la lumière sur les effets sur la santé de la pollution causée par l’industrie charbonnière.

Elle signale également que près d’un quart des ménages de la région concernée par l’étude ont des enfants souffrant d’asthme persistant, ce qui représente le double du taux national.

Par ailleurs, la ministre sud-africaine de l’Environnement, Barbara Creecy, a reconnu « qu’il existe de sérieux problèmes de santé auxquels les communautés sont confrontées », ajoutant que le gouvernement considérait l’amélioration de la qualité de l’air « absolument impérative ».

L’Afrique du Sud est le 12e plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, selon l’organisation à but non lucratif Global Carbon Atlas.