Afrique du Sud : Crise énergétique et sociale

L’Afrique du Sud se doit de trouver d’urgence des solutions à même d’assurer sa sécurité énergétique et atténuer les risques physiques et économiques posés par le changement climatique, ont indiqué des intervenants à la conférence internationale « Investir dans l’exploitation minière en Afrique », tenue récemment au Cap.

« Si le pays ne parvient pas à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience nationale face aux phénomènes météorologiques extrêmes, il risque de nuire à la santé et au bien-être humains, ainsi qu’aux infrastructures construites et à la sécurité alimentaire et hydrique », ont mis en garde les panélistes.

Relevant que les questions de sécurité énergétique et de transition juste, nécessitent des efforts collectifs et une action décisive, ils ont argué que si l’Afrique du Sud ne parvient pas à résoudre la crise énergétique, elle n’atteindra pas ses objectifs de développement.

Pire encore, disent-ils, elle sapera son produit intérieur brut (PIB) et exacerbera les niveaux déjà élevés de pauvreté, d’inégalité et de chômage.