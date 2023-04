Angola : L’export de l’hydrogène vert

L’Angola envisage d’exporter de l’hydrogène vert à partir de 2025 sous forme d’ammoniac liquéfié en vue d’assurer sa transition énergétique, a indiqué le ministre de l’Énergie et de l’Eau, João Baptista Borges.

« Le pays pourrait profiter de son capital humain et de ses connaissances dans l’industrie pétrolière pour promouvoir ce nouveau secteur », a déclaré M. Borges dans un panel sur « la décarbonisation de l’industrie », organisé dans le cadre de la 9ème édition du Dialogue sur la transition énergétique qui s’est tenue à Berlin (Allemagne).

Organisé sous le singe « Garantir un avenir vert », ce conclave a connu la participation de plus deux mille personnes issues de 130 pays, dont 50 ministres des Affaires étrangères et de l’Énergie et secrétaires d’État, ainsi qu’une centaine de chercheurs et experts.

Selon le ministre angolais, cité dans un communiqué publié par le département de tutelle, grâce à la création d’une nouvelle industrie de l’hydrogène vert, l’Angola pourra non seulement contribuer aux objectifs de réduction d’émissions de gaz et de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi diversifier son économie et générer plus d’emplois.