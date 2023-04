MINUSMA : 206 personnes tuées et 80 autres blessées au Mali

Au moins 206 personnes, dont 84 civils, ont été tuées et 80 autres blessées du 6 janvier au 1er mars derniers au Mali dans 126 attaques, a indiqué mercredi la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) sur son compte Twitter.

Le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali durant la période du 6 janvier au 1er mars 2023, a été présenté mercredi au Conseil de sécurité par le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU au Mali et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane.

Sur son compte Twitter, le chef de la MINUSMA a mis l’accent sur l’augmentation des attaques contre les civils dans les régions du centre du Mali. « Nous intensifions nos patrouilles pour les contrer et protéger les civils, car 206 personnes ont été tuées et 80 blessées entre janvier et mars 2023 », a assuré M. Wane.

Malgré une diminution des attaques contre la mission, a-t-il ajouté, « nous déplorons la perte de trois casques bleus et cinq blessés dans neuf attaques récentes. C’est une amélioration par rapport à la période précédente avec 18 attaques et 38 blessés ».

Par sa résolution 2640 du 29 juin 2022, le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 30 juin 2023 le mandat de la MINUSMA et a demandé au secrétaire général de lui faire un rapport tous les trois mois sur la suite donnée à ladite résolution.