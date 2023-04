Afrique du Sud : Connectivité Internet entre l’Afrique et le reste du monde

Le plus grand système de câbles sous-marins au monde vient d’arriver aux côtes de la province du KwaZulu-Natal, à l’est de l’Afrique du Sud, avec pour objectif d’augmenter la capacité, la qualité et la disponibilité de la connectivité Internet entre l’Afrique et le reste du monde.

Le système de câbles « 2Africa », de 45.000 km et 180 térabits par seconde (Tbps), devrait apporter une capacité internationale supplémentaire indispensable et soutenir la fourniture d’Internet à haut débit au profit des entreprises et des particuliers dans toute l’Afrique, selon West Indian Ocean Cable Company (WIOCC), un acteur majeur du déploiement d’infrastructures de réseau dans le continent.

Le PDG de WIOCC, Chris Wood, s’est félicité du travail accompli avec les différents partenaires dans le cadre du projet « 2Africa », apportant un Internet plus rapide et plus fiable aux entreprises et aux consommateurs locaux, ainsi qu’une contribution durable aux secteurs des télécommunications en Afrique.

« Le système de câbles sous-marins permet à plusieurs communautés d’accéder à des ressources en ligne transformatrices, notamment l’éducation, la santé, les emplois et les services financiers, profitant ainsi d’avantages économiques et sociaux indéniables », a-t-il déclaré.