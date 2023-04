Côte d’Ivoire : La lutte contre les produits médicaux contrefaits

Dans le cadre de la lutte contre le fléau des produits médicaux contrefaits qui menacent gravement la santé publique, la Côte d’Ivoire a ratifié, mercredi en Conseil des ministres, la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, cette convention dénommée Médicrime, est le tout premier instrument international visant à incriminer clairement la fabrication, la fourniture et le trafic de tous produits médicaux contrefaits, ainsi que la fabrication et la fourniture non autorisées de produits médicaux et la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité.

« Sa ratification permettra de renforcer, en lien avec les Etats signataires, les mesures de coordination nationale et internationale, les mesures préventives, ainsi que les mesures de protection des victimes et des témoins, de façon à lutter efficacement contre le fléau des produits médicaux contrefaits qui menacent gravement la santé publique », a expliqué Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication et de l’Economie numérique.