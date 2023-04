Afrique du Sud : Fort ralentissement de la croissance économique

La croissance de l’économie sud-africaine devrait fortement ralentir cette année en raison des coupures d’électricité et des risques de stagnation de l’économie, a averti le Fonds monétaire international (FMI).

Les perspectives de croissance à court terme pour l’économie la plus industrialisée d’Afrique se sont détériorées, a déclaré une équipe du FMI après une visite dans le pays.

« Les défis économiques et sociaux de l’Afrique du Sud s’accumulent, risquant de stagner au milieu d’une crise énergétique sans précédent et de goulots d’étranglement infrastructurels et logistiques de plus en plus contraignants », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Il a précisé que la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel devrait ralentir fortement à 0,1% en 2023, principalement en raison d’une augmentation significative de l’intensité des coupures d’électricité, ainsi que de la faiblesse des prix des matières premières et de l’environnement extérieur.