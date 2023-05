Un bilan provisoire fait état d’au moins sept-cent morts dans les affrontements violents entre l’armée et les paramilitaires, selon l’ONG ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project).

Les combats entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, malgré une promesse de trêve et des menaces de sanctions américaines, ont également fait plus de 5.000 blessés, 335.000 déplacés et 115.000 exilés, selon l’ONU.