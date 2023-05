Afrique du Sud : Le cannabis rapporte 1,56 milliard de dollars

L’industrie du cannabis en Afrique du Sud est évaluée à 28 milliards de rands (1,56 milliard de dollars), a révélé le ministère de l’Agriculture du Cap occidental.

«L’introduction du cannabis dans le secteur agricole sud-africain créera plus de 25.000 opportunités d’emploi», a déclaré Ivan Meyer, responsable au ministère, lors de l’annonce d’un plan pour faire du cannabis un acteur de développement économique, en créant des opportunités d’emploi et en réduisant la pauvreté dans le pays.

Selon le gouvernement, le plan formaliserait le secteur pour les producteurs et transformateurs informels de cannabis. « Le plan vise à intégrer la production et la transformation agricole, à promouvoir le cannabis et le chanvre en tant que culture de rotation dans l’industrie et également à évaluer les mesures visant à protéger et à promouvoir les caractéristiques uniques du cannabis du Cap occidental », a expliqué M. Meyer.

La capitale économique Johannesburg a abrité, en novembre 2022, le «Cannabis Expo 2022» considéré comme la plus grande exposition sur le cannabis en Afrique, avec la participation d’experts et de délégations de plusieurs pays africains.