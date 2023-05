RDC : Au moins 400 morts dans les inondations 

Au moins quatre-cents personnes ont été tuées dans les inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes survenus jeudi dans le Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), selon un nouveau bilan communiqué dimanche par un responsable administratif.

Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, dans lequel se trouvent les villages sinistrés, avait fait état samedi d’au moins 203 morts.

« On est maintenant à plus de 390 corps retrouvés. 142 à Bushushu, 132 à Nyamukubi et 120 viennent d’être retrouvés flottant sur le lac Kivu » au niveau de l’île d’Idjwi, a déclaré M. Bakenga cité par des médias.

« Depuis jeudi, on retrouve des corps à chaque minute et on les enterre », a-t-il ajouté.

Un bilan officiel provisoire avancé vendredi soir par les autorités de la province du Sud-Kivu évoquait au moins 176 morts.

Plusieurs villages ont été submergés, de nombreuses maisons emportées, des champs dévastés, quand des rivières sont sorties de leur lit sous l’effet de pluies diluviennes.

A l’issue du conseil des ministres de vendredi, Kinshasa a annoncé l’envoi d’une « mission gouvernementale pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe ». Il a décrété une journée de deuil national lundi.

Pour sa part, Médecins sans frontières (MSF) a indiqué avoir dépêché une équipe d’urgence samedi sur place.