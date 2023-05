UE : Un financement de 38 millions d’euros pour la Guinée Bissau

La Guinée-Bissau et l’Union européenne (UE) ont signé vendredi deux accords de financement d’une valeur de 38 millions d’euros, portant sur le développement urbain et inclusif.

« Le pays fait face à un problème d’assainissement de base et aux ordures ménagères dans différents quartiers de la capitale », a déclaré le ministre bissau-guinéen des Finances, Ilídio Vieira Té, après la signature de cet accord de financement à Bissau.

Il a ajouté que ce dernier arrivait à point nommé, car il permettra également à « toute la population d’avoir accès à une eau de meilleure qualité pour sa consommation quotidienne ».

De son côté, l’ambassadeur de l’UE en Guinée-Bissau, Artis Bertulis, cité par des médias, a indiqué que l’enveloppe sera divisée en deux parties. D’un montant de 17 millions d’euros, la première sera réservée à l’éducation et à la formation professionnelle et la seconde, d’un montant de 21 millions d’euros, ira au développement des villes vertes et inclusives.