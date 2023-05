Sénégal : L’éligibilité présidentielle de Sonko est menacée

Six mois de prison avec sursis et 200 millions de FCfa de dommages et intérêts à verser à Mame Mbaye Niang est le verdict de la Cour d’appel sur l’affaire opposant le leader de Pastef, Ousmane Sonko, au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, pour diffamation et injures publiques

Si cette peine est maintenue, Sonko sera de facto exclu de l’élection présidentielle de 2024.

Selon le Professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en science politique à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint- Louis, estime qu’il y aura une redistribution des cartes au sein de la coalition de l’opposition «Yewwi askan wi» (Yaw), soulignant qu’il faut s’attendre alors à des positionnements et à des rivalités.

Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné en première instance le 30 mars dernier par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar statuant en matière correctionnelle à 2 mois assortis de sursis et à 200 millions d’amende à payer à la partie civile en guise de dommages et intérêts.

Les avocats de Sonko ont décidé de poursuivre la bataille devant la Cour suprême.

L’ancien maire de Dakar, Khalifa A. Sall, a déclaré que le verdict du procès qui oppose le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, au ministre, Mame Mbaye Niang, « est la volonté manifeste du gouvernement de liquider ses adversaires politiques ».

L’opposant Ousmane Sonko est arrivé 3ème lors de la présidentielle de 2019, et déclaré candidat pour celle de 2024.