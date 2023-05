Golfe de Guinée : Les six marins pris en otage libérés au Nigeria 

Les six marins du pétrolier danois pris en otages par des pirates fin mars au large du Congo-Brazzaville ont été libérés au Nigeria, a annoncé lundi l’armateur du navire.

Le golfe de Guinée, s’étendant sur plusieurs milliers de kilomètres, est depuis plusieurs années une des zones de la piraterie mondiale. C’est une région richement pétrolifère, ce qui suscite également des tensions entre les pays côtiers.

« Les six membres d’équipage qui avaient été enlevés sur le pétrolier Monjasa Reformer ont tous été récupérés sains et saufs depuis un endroit tenu secret au Nigeria », a indiqué la compagnie danoise Monjasa dans un communiqué.

Le Monjasa Reformer avait été attaqué de nuit le 25 mars par une embarcation de pirates alors qu’il se trouvait à 140 milles marins au large du port congolais de Pointe-Noire, et le contact avait été perdu peu après avec les 16 membres de l’équipage.

Le pétrolier de 135 mètres avait été retrouvé six jours plus tard au large de Sao Tomé-et-Principe, dans l’est du golfe de Guinée, par un navire de la marine française parti à sa recherche.

Par ailleurs, le contre-amiral Olusola Oluwagbire, de la marine nigériane, a lancé un avertissement aux pirates et a demandé aux commandants des bases et des unités navales de réorganiser leurs opérations et d’envoyer des bateaux en mer pour une patrouille efficace sur les voies navigables.