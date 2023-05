Sénégal : L’opposition dénonce la condamnation de Ousmane Sonko

La conférence des leaders de la coalition de l’opposition «Yewwi askan wi», réunie en point de presse mardi, afin d’examiner la situation politique nationale, a dénoncé la condamnation en appel du leader de «Pastef/Les Patriotes», Ousmane Sonko.

« Tout en lui exprimant sa solidarité agissante, elle compte dérouler une série d’actions dont des marches pacifiques prévues les 12 et 19 mai courant », selon la presse locale, soulignant que les leaders de la coalition ont appelé à la mobilisation générale, la vigilance et la consolidation de l’unité s de ses membres.

L’opposant Khalifa Aboubacar Sall a déclaré que «ce qui se passe, aujourd’hui, dans l’espace politique, est révoltant, particulièrement ce qui s’est passé hier avec la lourde condamnation de notre ami et frère, Ousmane Sonko, rien que pour lui faire perdre son éligibilité».

Il a appelé tous les membres de Yaw et les leaders d’opinion à la mobilisation générale pour combattre énergiquement « cette injustice ».

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été condamné lundi par la cour d’appel de Dakar pou diffamation et faux et usage de faux à une peine de 6 mois avec sursis et à payer des dommages et intérêts de 200 millions de francs au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.

Dans le cadre de ces protestations contre la liquidation d’adversaires politiques, les leaders de YAW ont décidé d’organiser une journée nationale et internationale de manifestations le 19 mai prochain en soutien au leader de Pastef et pour dire à un troisième mandat de l’actuel président de la République, selon la presse.