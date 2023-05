Somalie : L’ONU lance un programme de préparation et de réponse aux inondations

Les agences humanitaires de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont annoncé lundi le lancement d’un programme de préparation et de réponse aux inondations en Somalie en partenariat avec les autorités locales.

« Selon les premières estimations de nos partenaires, plus de 460.000 personnes ont été touchées, dont près de 219.000 personnes déplacées », a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), notant qu’il entamerait mardi une évaluation rapide des besoins locaux.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont envoyé des SMS d’alerte précoce à 5.000 agriculteurs de l’Etat de Hirshabelle, où le fleuve Shabelle a débordé, ce qui a forcé des milliers de personnes à se déplacer vers les hauteurs, a indiqué l’OCHA.

Selon la même source, la FAO et ses partenaires ont fourni des sacs de sable, des pelles et d’autres équipements pour aider les habitants à nettoyer les canaux d’évacuation des eaux et à atténuer la gravité des inondations dans la région.

« Si les fortes pluies se poursuivent en Somalie et dans les hautes terres éthiopiennes, nos partenaires estiment que jusqu’à 1,6 million de personnes pourraient être touchées, dont plus de 600.000 personnes déplacées, » a noté l’OCHA.

Par ailleurs, le Conseil économique de la Somalie a approuvé dimanche la Vision centenaire 2060 en tant que plan directeur national, qui constitue un point d’ancrage pour les plans de développement du pays.

Le Conseil économique national (CEN), qui s’est réuni à Mogadiscio, la capitale somalienne, sous la présidence du président Hassan Cheikh Mohamoud, a noté que le plan de développement ouvre une ère de stabilité, de prospérité et de niveau de vie élevé pour les citoyens.