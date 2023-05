Sénégal : Visite de la princesse de Belgique à Dakar

La princesse de Belgique, Son Altesse Astrid, deuxième enfant du Roi Albert II et de la Reine Paola, va diriger une mission économique multisectorielle à Dakar, du 21 au 25 mai, a annoncé mercredi l’ambassadeur du Royaume belge au Sénégal, Hubert Roisin.

Hubert Roisin a assuré que le président de la République Macky Sall a voulu accorder le plus haut statut à cette visite officielle au Sénégal.

« Cette mission va compter 367 participants qui représentent 160 entreprises, 20 universités ou hautes écoles et une dizaine de fédération d’entreprises et de fonds d’investissement », a-t-il dit lors d’une conférence de presse préparatoire à cet évènement.

« Ces entreprises participent avec beaucoup d’intérêt à ces missions dans ce sens que le gouvernement belge et le Roi y accordent un intérêt particulier et c’est pour cela que le Roi a demandé à sa sœur la princesse Altesse de conduire cette mission en son nom », a-t-il indiqué.

Il est important pour la Belgique de continuer à développer ses liens historiques avec les pays africains et en particulier le Sénégal. C’est pour cela que le Sénégal a été choisi comme pays hôte de cette mission, a précisé Roisin.

L’ambassadeur a rappelé « les bonnes relations » que le Sénégal et la Belgique entretiennent depuis 1960 avec une coopération diversifiée notamment sur le plan commercial.

« Nos exportations ont dépassé en 2022, le milliard d’euro soit plus de 700 milliards FCFA de flux commerciaux entre la Belgique et le Sénégal. Ce qui représente une augmentation de 30% d’exportation belge vers le Sénégal et de près de 10% des exportations sénégalaises vers la Belgique », a-t-il fait savoir.

C’est dans ce sens que les échanges commerciaux se font principalement dans les produits pétroliers et dérivés du pétrole, les matériels de transport, les machines et équipements, les métaux, industries pharmaceutiques, les produits alimentaires.