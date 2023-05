Burkina Faso : Des terroristes neutralisés dans le centre-est du pays

Les forces armées burkinabé ont neutralisé dans la localité de Bittou (Centre-est), plus précisément dans la forêt de »Sawenga’’, une centaine de terroristes, selon des sources sécuritaires.

« Cette prouesse des services de renseignements et des Forces combattantes a permis de sauver de nombreuses vies, car la centaine de malfaiteurs préparaient une attaque de grande ampleur », a rapporté l’agence d’information du Burkina (AIB).

« Les FDS et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont également investi une grande base terroriste dans la forêt de Guibga au Centre-nord. Le repère a été complètement détruit et des camions et des citernes volés, retrouvés », ajoute la même source.

« Des tonnes de médicaments et de vivres, des motos et des véhicules pickup appartenant aux ennemis, ont été calcinés pendant l’assaut », selon les mêmes sources qui précisent que « les opérations se poursuivent sur plusieurs fronts afin de restaurer l’intégrité territoriale et la paix ».

Le Burkina est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s’est étendue au-delà de leurs frontières.

Les violences ont fait depuis huit ans plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.