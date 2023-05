Soudan : 705 personnes tuées et plus de 843.100 déplacées

Le nombre de personnes ayant fui les combats au Soudan vers l’Ethiopie a dépassé 26 400, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Le flux a augmenté au cours des derniers jours aux points de passage de Metema, dans la région Amhara, et de Kurmuk, dans la région Benishangul Gumuz.

L’OCHA avait affirmé qu’environ 85.000 personnes devraient entrer en Ethiopie depuis le Soudan, ajoutant que « des ressources financières supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux besoins actuels et au flux continu d’arrivées prévu dans les semaines à venir ».

Pour faire face à cette crise humanitaire, la Nouvelle-Zélande a alloué 3,5 millions de dollars néo-zélandais (2,16 millions de dollars américains) au Soudan, a déclaré mercredi la ministre des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta.

2 millions de dollars néo-zélandais seront versés (1,24 million de dollars américains) au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 1,5 million de dollars néo-zélandais (930.000 dollars américains) au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Dans le même sillage, le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) des Nations unies a annoncé lundi avoir fourni 5 millions de dollars américains à ses efforts humanitaires en Egypte pour accueillir les personnes fuyant les violences au Soudan voisin.

Selon un communiqué de l’organisme des Nations unies, ce financement sera utilisé pour fournir de la nourriture, de l’eau et des installations sanitaires, des services de santé, une aide en espèces ainsi qu’un soutien psychosocial aux réfugiés, aux rapatriés, aux demandeurs d’asile et aux ressortissants de pays tiers du Soudan ainsi qu’à leurs communautés d’accueil en Egypte.

L’Egypte a accueilli le plus grand nombre de réfugiés soudanais, ajoutant que plus de 113.000 personnes sont arrivées par la frontière égypto-soudanaise à la date du 17 mai, ce nombre continuant d’augmenter avec environ 5.000 arrivées par jour.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a estimé un total de 350.000 personnes qui devraient entrer en Egypte depuis le Soudan au cours des six prochains mois.

Outre les 5 millions de dollars destinés à l’Egypte, le CERF a également fourni un total de 17 millions de dollars à d’autres pays voisins du Soudan comme le Tchad, la République centrafricaine et le Soudan du Sud.

Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé une aide de 245 millions de dollars au peuple soudanais et aux pays voisins qui subissent l’impact de la crise humanitaire en cours.

Ces fonds comprennent près de 143 millions de dollars du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d’État et 103 millions de dollars d’aide humanitaire supplémentaire du Bureau d’aide humanitaire de l’Agence américaine pour le développement international, indique le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, dans un communiqué publié mardi.

« Les États-Unis sont le plus grand donateur aux besoins humanitaires dans la Corne de l’Afrique, et nous continuerons à travailler avec des partenaires internationaux et locaux pour fournir de la nourriture, de l’eau, des soins médicaux et d’autres aides vitales aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, aux réfugiés et à d’autres personnes dans le besoin en raison du conflit », souligne M. Blinken.

Le bilan provisoire des affrontements entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR) fait état d’au moins 705 personnes tuées et 5.287 autres blessées. Les Nations Unies estiment que plus de 843.100 personnes ont été déplacées au Soudan depuis le début du conflit.