Somalie: L’armée ougandaise mène l’enquête sur l’attaque de sa base ATMIS à Bulo Marer

L’armée ougandaise a déclaré qu’elle enquêtait sur l’attaque d’une base militaire de l’Union africaine gérée par les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) à Bula Marer, en Somalie, vendredi matin.

Le porte-parole de l’UPDF, Flex Kuleyigye, a déclaré à la Nation que l’attaque avait été menée par des « insurgés étrangers », sans donner plus de détails.

Il a indiqué que les FDPU étaient en train de « recouper les informations » avec le quartier général de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) avant de publier une déclaration.

Les rapports indiquent que les attaquants, soupçonnés d’être des éléments du groupe Al-Shabab, ont tenté de prendre d’assaut la base située à quelque 110 kilomètres au sud de Mogadiscio. Les shebab ont revendiqué cette attaque sur cette base d’Atmis.

Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat. Selon des sources locales, des hauts responsables de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) ont rendu visite aux soldats évacués de la Somalie vers des hôpitaux de la capitale du Kenya, Nairobi.

Par ailleurs, le président ougandais Yoweri Museveni a présenté ses condoléances aux familles des soldats tués vendredi en Somalie dans une attaque contre une base de l’Union africaine

Face à une attaque menée par « 800 terroristes », « certains des soldats n’ont pas réagi comme attendu et ont paniqué, ce qui les a désorganisés et les shebab en ont profité pour envahir la base et détruire une partie de l’équipement », ajoute-t-il.

« Des renforts de l’unité d’aviation de l’Atmis et des alliés ont réussi à détruire les armes en possession des militants shebab », avait également indiqué l’Atmis.

Pour sa part, le commandement de l’armée américaine pour l’Afrique a confirmé avoir « mené une frappe aérienne » vendredi contre des shebab « à proximité de la base d’opérations avancée de l’Atmis de Bulo Marer » et « détruit des armes et des équipements illégalement pris ».

Une importante opération a été menée par les forces de sécurité somaliennes dans la capitale somalienne Mogadiscio. Plusieurs individus ont été arrêtés. Des véhicules, des armes et des explosifs ont également été saisis.

Les terroristes shebab, affiliés à Al-Qaïda, combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale.