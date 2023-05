Azawad : L’armée algérienne renforce sa présence dans le Sud

Le Mouvement de Libération du Sud algérien déclare mener une série d’opérations militaires contre certaines positions de l’armée algérienne, au long de la frontière malienne.

Plusieurs militaires algériens ont été tués ou blessés dans cette zone, selon un bilan provisoire de sources locales à Timiaouine et à Bordj Badji Mokhtar.

Dans ce contexte, le général Saïd Chengriha, chef de l’armée nationale populaire (ANP), a ordonné le déploiement d’un bataillon mécanisé de la quatrième région militaire pour le renforcement des bases militaires situées dans le sud du pays.

Des mesures ont été prises par le pouvoir à Alger pour soumettre l’effervescence des régions indépendantistes du sud.

La région du sud de l’Algérie a connu une histoire marquée par différentes rébellions et mouvements de contestation, souvent liés à des revendications socio-économiques et politiques. Ces rébellions reflètent les défis auxquels la région est confrontée, notamment en termes de développement, de droits des minorités et de gouvernance.

L’une des rébellions les plus notables dans le sud de l’Algérie est celle menée par le Mouvement pour l’autodétermination de l’Azawad.

Ce mouvement, composé principalement de Touaregs, revendique l’autodétermination et la reconnaissance de son identité culturelle et de ses droits politiques.

La rébellion du MAA a été réprimée par le gouvernement algérien, laissant des traces de rancune profonde dans la région. Elle a mis en évidence les disparités économiques et sociales entre le nord et le sud de l’Algérie, ainsi que les tensions ethniques et culturelles qui perdurent.

Au fil des années, d’autres mouvements ont émergé notamment en Kabylie, dont les dix millions d’habitants revendiquent eux aussi l’indépendance de leur vaste territoire.

Les rébellions et les mouvements de contestation dans le sud de l’Algérie éprouvent également des préoccupations d’ordre environnemental dans cette région riche en minerais. Ils sont confrontés à des défis majeurs tels que la désertification, la rareté de l’eau et les problèmes liés au changement climatique, qui ont un impact direct sur leurs modes de vie.