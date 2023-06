Tunisie : Un migrant subsaharien tué par de jeunes tunisiens à Sfax

Un migrant subsaharien a été poignardé à mort et cinq autres blessés dans une attaque menée par un groupe de jeunes tunisiens à Sfax (centre-est de la Tunisie), selon des sources judiciaires tunisiennes.

Cette attaque a été menée du 22 au 23 mai par sept Tunisiens munis de couteaux et de sabres, contre 19 migrants réunis dans leur domicile au niveau d’un quartier populaire de Sfax, deuxième ville de la Tunisie, ont précisé les mêmes sources.

Et d’ajouter que trois Tunisiens âgés de 17, 23 et 36 ans ont été arrêtés après l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Plusieurs ONG ont dénoncé ce crime qui « intervient dans un contexte de discours ininterrompus d’incitation à la haine et au racisme du président Kaïs Saïed contre les migrants d’Afrique subsaharienne », appelant le pouvoir à assumer ses responsabilités en assurant la protection et la sécurité des migrants quel que soit leur statut.

« Les discours de haine et d’intimidation contre les migrants subsahariens diffusés sur les réseaux sociaux contribuent à la mobilisation contre les groupes les plus vulnérables et alimentent des comportements violents à leur encontre », a déploré le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) et plusieurs autres organisations et associations locales et internationales, dans un communiqué.

En février dernier, un discours prononcé par le président Kais Saied, a provoqué un tollé au niveau local et international, eu égard aux propos jugés « violents » et « racistes » à l’égard des migrants d’Afrique subsaharienne.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, Saïed avait prôné des « mesures urgentes » contre l’afflux des migrants subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source de « violence et de crimes », ce qui a suscité une vague d’indignation de la part d’organisations de défense des droits de l’Homme.

Plusieurs pays africains dont la Côte d’Ivoire et le Mali ont organisé des opérations de rapatriement de leurs ressortissants en Tunisie, suite à la multiplication d’agressions et de l’hostilité à l’encontre de la communauté subsaharienne sur fond d’un discours officiel qualifié de « raciste ».