Nigeria : 30 morts lors d’attaques armées dans le nord-ouest (police)

Au moins 30 personnes ont été tuées samedi lors d’attaques menées par des assaillants armés, dans six villages de l’Etat de Sokoto, situés dans le nord-ouest du Nigeria, selon la police.

La police de l’Etat de Sokoto a déclaré que les personnes tuées appartenaient à un groupe d’autodéfense de la zone de gouvernement local de Tangaza.

Avant les attaques, certains membres du groupe d’autodéfense s’étaient rendus dans le village d’Azam pour mettre en garde la communauté contre d’éventuelles violences.

« Cependant, les membres du groupe d’autodéfense ont réagi de manière excessive et ont fini par battre certains villageois », a indiqué la police dans un communiqué. Les villageois ont alors demandé de l’aide, qui leur a été apportée par des hommes armés soupçonnés d’être des bandits, à bord de 20 motos.

« Après avoir été informés de l’arrivée des secours, les membres du groupe d’autodéfense se sont retirés dans leurs différents villages », a poursuivi le communiqué.

Les hommes armés ont traqué des membres du groupe d’autodéfense et ont tué huit personnes dans le village de Raka, sept à Bilingawa, six à Jaba, quatre à Dabagi, trois à Raka Dutse et deux à Tsalewa.