Burkina Faso : Plus de 2 millions de personnes déplacées alors que l’aide humanitaire est insuffisante

Les violences liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont fait du Burkina Faso l’un des pays où la population de personnes déplacées augmente le plus rapidement au monde. Le nombre de personnes déplacées ayant augmenté de plus de 2 000 % depuis 2019, selon les données du gouvernement.

Les chiffres publiés le mois dernier ont montré que plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de ce pays d’Afrique de l’Ouest, dont la majorité sont des femmes et des enfants.

Une personne sur quatre a besoin d’aide et des dizaines de milliers de personnes sont confrontées à la famine.

Il y a un grand risque de létalité et de morbidité à cause de l’insuffisance des aides humanitaires et des services de santé d’après Alexandra Lamarche, de la Faculté des arts et des sciences, qui s’active au sein de l’association de défense des réfugiés « Refugees International ».

Al-Qaeda et les groupes affiliés à l’État islamique contrôlent ou menacent de vastes zones, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au « Policy Center for the New South ».

« Les forces de sécurité de l’État ne disposent pas des ressources humaines et matérielles, nécessaires pour lutter contre les deux groupes sur tous les fronts », a-t-il déclaré.

La stratégie des jihadistes consistant à bloquer les villes, à empêcher les gens de circuler librement et les marchandises d’affluer, a aggravé la crise du déplacement.

En janvier, les Nations unies ont commencé à utiliser des hélicoptères de transport lourd Chinook pour acheminer des vivres vers des zones inaccessibles par la route, une approche extrêmement coûteuse. Les trois Chinook ont été réduits à un seul en mai, ce qui rend plus difficile l’accès à un grand nombre de personnes.