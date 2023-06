Angola: 5 personnes tuées par la police

Le bilan des manifestants tués ou blessés par la police angolaise fait état de cinq morts et une vingtaine de blessés.

La police a ouvert le feu sur des manifestants, en majorité des motos-taxis, protestant contre la hausse des prix du carburant après une baisse des subventions gouvernementales.

Dans un communiqué diffusé lundi, la police avait assuré qu’il n’avait « pas été possible d’éviter, malheureusement, la mort de cinq citoyens et les blessures de huit autres » après « les actes de violences et la confrontation avec les forces de police ».