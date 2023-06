Burkina Faso : Le Burkina demande à l’ONU de retirer ses troupes de la MINUSMA

Le Burkina Faso a demandé dimanche au Conseil de sécurité de l’ONU, réuni pour sa 9350ème session, le 16 juin 2023 à New York, le retrait de ses troupes de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) et à accepter le choix fait vendredi par le Mali, de ne plus vouloir de cette force sur son sol.

«Le Gouvernement du Burkina Faso prend acte de la demande de -retrait sans délai- de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) et salue cette décision courageuse formulée par les Autorités maliennes de transition», a écrit dans un communiqué le porte-parole du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le Burkina dit également réaffirmer sa solidarité au Gouvernement malien et à l’ensemble des peuples du Sahel dans la lutte contre le terrorisme et «demeure fidèle à l’idéal de bâtir en toute indépendance et en toute responsabilité un monde de paix, de sécurité et de développement partagé pour toutes les Sahéliennes et les Sahéliens», a conclu M. Ouédraogo.

Vendredi, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, avait demandé le départ de la MINUSMA devant le Conseil de sécurité de l’ONU, pointant « l’échec » de cette dernière qui faisait selon lui « partie du problème ».