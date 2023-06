Burkina Faso : Plusieurs personnes tuées lors d’une attaque dans l’ouest

Une dizaine de civils ont été tués vendredi lors d’une attaque terroriste dans l’ouest du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires.

Dans la nuit de vendredi, des individus armés ont attaqué le village de Sara, une localité située dans la commune de Bekuy, à moins de 100 km de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, a déclaré une source sécuritaire.

« On déplore malheureusement une dizaine de morts et plusieurs blessés », a indiqué la même source.

Des opérations de ratissage ont été lancées dans la zone ainsi que dans d’autres régions ciblées par les groupes armés.

Le Burkina est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s’est étendue au-delà de leurs frontières.

Les violences ont fait depuis sept ans plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.