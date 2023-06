Soudan : La crise humanitaire touche 25 millions de soudanais

Les États-Unis d’Amérique (USA) ont annoncé mardi une aide humanitaire de 172 millions de dollars pour la population du Soudan et des pays voisins touchés par la crise humanitaire en cours.

« Grâce à ce financement, les États-Unis ont fourni plus de 550 millions de dollars d’aide humanitaire au cours de cet exercice au Soudan et aux pays voisins, dont le Tchad, l’Égypte, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et la République centrafricaine, pour répondre aux besoins des réfugiés, des déplacés internes et des personnes touchées par les conflits dans la région », indique le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dans un communiqué.

La communauté internationale, réunie à Genève, a promis lundi 1,5 milliard de dollars d’aide, soit la moitié des besoins avancés par les agences humanitaires. Près de 25 millions de Soudanais ne peuvent survivre sans aide humanitaire, rappelle l’ONU.

De violents combats entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont repris ce mercredi après une trêve de 72 heurs.

Selon l’ONU, en deux mois, les affrontements entre l’armée et les FSR ont fait plus de 2.000 morts, des milliers de blessés et plus de 2,5 millions de déplacés.