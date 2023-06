Burkina Faso : Deux permis d’exploitation accordés à AFRO Turk Tambao SA et AFRO Turk Inata SA

Le gouvernement burkinabè a accordé deux permis d’exploitations industrielles de la mine de manganèse de Tambao et de la mine d’or d’Inata, respectivement à AFRO Turk Tambao SA et AFRO Turk Inata SA, selon l’agence de presse AIB.

Selon le ministre en charge des mines, Simon Pierre BOUSSIM, la mine exploitée par AFRO Turk Inata couvre une superficie de 39 km² pour une durée d’exploitation de quatre ans.

La production est estimée à 5,700 tonnes de minerais pour une teneur de 1,55 gramme par tonne.

L’autre mine qui sera exploitée par AFRO Turk Tambao SA couvre une superficie de plus de 26 km² pour une durée de 22 ans.

Par ailleurs, la société minière Afro Turk va construire une base militaire à Tambao et à Inata dans la région du Sahel au Burkina Faso, pour permettre à l’Etat, d’acquérir des moyens stratégiques de surveillance et de combat contre le terrorisme, et de récolter les taxes et les dividendes, selon Simon-Pierre Boussim.