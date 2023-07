Cameroun : 5 terroristes tués par l’armée dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest

Des sources militaires ont rapporté jeudi que cinq combattants séparatistes ont été tués au cours d’opérations militaires menées dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.

Les opérations ont eu lieu mercredi soir à Ndop et à Foé Bakundu, localités situées respectivement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays. À Foé Bakundu, les forces de sécurité ont tendu une embuscade et éliminé trois sécessionnistes qui se cachaient. De plus, un responsable militaire a indiqué que les troupes avaient capturé un terroriste séparatiste vivant.

À Ndop, nos troupes ont réussi à neutraliser deux terroristes séparatistes notoires qui se livraient à des enlèvements pour gagner leur vie, a déclaré une source locale. Selon cette même source, l’armée poursuivra ses opérations dans ces zones afin d’éliminer les partisans séparatistes restants.

Depuis 2017, les forces gouvernementales se sont engagées dans des affrontements contre les séparatistes, qui cherchent à établir un État indépendant dans ces deux régions.