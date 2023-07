Mali : 51 terroristes éliminés par l’armée 

Au moins 22 terroristes ont été tués lors d »’une embuscade déjouée » mercredi par un détachement militaire à Sokolo, dans le centre du Mali, selon l’armée malienne.

»Les Forces armées maliennes ont déjoué, avec un remarquable professionnalisme, une embuscade contre une mission d’approvisionnement en vivres des populations dans le secteur de Sokolo, dans le centre du pays, en fin de matinée du mercredi 12 juillet », ajoute un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

En outre, douze motos ont été détruites et plusieurs armes saisies, selon la même source.

»Estimés à une cinquantaine, ces terroristes sont responsables de multiples harcèlements contre les Forces armées maliennes (FAMa) et des abus contre les populations dans le secteur », souligne la DIRPA.

»L’évaluation des frappes aériennes contre des rescapés terroristes retranchés dans une forêt est en cours », poursuit le communiqué.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené plusieurs opérations aéroterrestres qui ont permis de neutraliser 51 terroristes et d’interpeler 55 suspects, à travers la destruction de cinq bases ennemis, a annoncé, mardi, le chef de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), le colonel Souleymane Dembélé.

Au cours de la conférence de presse mensuelle de la DIRPA, dans les locaux de la structure, en présence d’autres responsables, le colonel Dembélé, a ajouté que l’Armée malienne, sur la base de renseignements, a, également, « détruit huit Engins explosifs improvisés (EEI) et récupéré plusieurs armes et minutions dont 21 AK47, 2 PKM et cinq fusils de chasses, ainsi qu’une importante quantité de matériels roulants dont deux véhicules pick-up ».

Au cours de ces opérations, les FAMa déplorent six morts et deux blessés dont les vies sont hors de danger.

Ces missions offensives ont été essentiellement menées dans les secteurs de Sevaré Macina, Nara, Bafo, Gao, Bandiagara, Boni (Centre), et Ménaka, Ansongo 9Nord), et sur la zone du sud-ouest, vers la Boucle du baoulé où les terroristes font le mouvement.

Par ailleurs, des dizaines de milliers d’enfants sont utilisés comme soldats dans le monde. Nombre d’entre eux sont enlevés et victimes de violences s’ils résistent. Dans son rapport trimestriel en date du 30 mars dernier, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dit avoir constaté le recrutement et l’utilisation de 135 enfants contre 68 pendant la période précédente au Mali.

Le samedi 22 avril dernier, au cours d’une attaque terroriste complexe à Sévaré (Région de Mopti, dans le Centre du Mali), le chef d’état-major général des Armées, le général Oumar Diarra a révélé que parmi les terroristes neutralisés, il y avait des enfants soldats de 10 à 16 ans. De même le lundi 24 avril, la hiérarchie militaire a fait remarquer, par le biais d’un communiqué, l’emploi par les terroristes d’enfants soldats dans les combats.