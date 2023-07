Burkina Faso : Des terroristes éliminés dans des raids aériens

Plusieurs terroristes ont été neutralisés par des attaques d’hélicoptères de l’armée burkinabè, sur un village dans l’Est du pays, selon de sources sécuritaire, citées par AIB (Agence d’information du Burkina Faso).

D’après la même source, des chefs terroristes qui étaient en réunion pour planifier des attentats, ont été tués dans ces attaques aériennes menées par des hélicoptères de l’armée.

En dépit des difficultés du terrain, les forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie ou supplétifs civils de l’armée (VDP) continuent leurs missions de sécurisation et de restauration de l’intégrité territoriale, selon l’armée.