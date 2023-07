Niger : 7 morts dont 2 terroristes tués (nouveau bilan de l’armée)

Le bilan de l’attaque terroriste du vendredi 14 juillet 2023, sur le tronçon Torodi-Makalondi (Tillabéri), contre un détachement de la gendarmerie nationale en mission d’escorte de convoi, fait état de 7 morts dont 4 civils, un gendarme et 2 terroristes. Le communiqué de l’état-major des armées du Niger fait également état de 19 blessés et d’importants matériels saisis.

Le chef d’état-major des armées exprime, au nom du président de la République, sa profonde tristesse envers les familles des personnes décédées et adresse ses vœux de rétablissement rapide aux blessés.

Il renouvelle également ses félicitations et ses encouragements aux Forces de défense et de sécurité, qui démontrent sans relâche leur dévouement et leur résolution dans leur mission de défense du pays, conclut le communiqué.