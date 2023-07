Côte d’Ivoire : Suspension  des contrats d’exportation de Cacao 

En raison des fortes pluies qui ont récemment frappé la Côte d’Ivoire, le plus grand producteur mondial de cacao, le gouvernement a pris la décision de suspendre les exportations de cacao pour la saison 2023-2024. Cette mesure a été prise après que de nombreuses exploitations cacaoyères ont été inondées, mettant en péril les approvisionnements.

Cette suspension des ventes a un impact significatif sur le pays, car les prix du cacao ont atteint des niveaux record en raison des craintes concernant l’approvisionnement. Les recettes d’exportation du cacao représentent environ 40 % des revenus du pays, d’après les Nations unies.

Avant la suspension, les ventes avaient déjà dépassé le million de tonnes, selon Yves Brahima Kone, directeur général du Conseil du café et du cacao (CCC), cité par les médias. Cette décision aura également des répercussions sur les acheteurs importants tels que les grandes maisons de commerce de matières premières comme Cargill et Olam, ainsi que sur les chocolatiers tels que Barry Callebaut, Hershey et Nestlé.

La récolte principale de cacao était censée commencer à affluer dans les ports à partir d’octobre, mais avec cette suspension, la production devrait considérablement diminuer. Cette situation pose un véritable défi pour l’industrie du cacao et aura un impact sur l’économie ivoirienne dans les mois à venir.