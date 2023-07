Algérie : Tebboune reconnaît la souveraineté de la Chine sur Taiwan

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui effectue depuis le lundi 17 juillet, une visite d’État à Pékin (Beijing), a déclaré officiellement que Taiwan fait partie de la Chine.

Abdelmadjid Tebboune a clairement réitéré son soutien à l’idée d’une Chine unifiée, reconnaissant Taïwan comme une partie intégrante du territoire chinois, malgré la position des Etats-Unis d’Amérique (USA). Il a exprimé sans équivoque son opposition à toute tentative d’indépendance de l’île.

Le président chinois, Xi Jinping, a exprimé sa gratitude envers l’Algérie pour son appui constant pour les positions justes de la Chine sur les questions relatives à l’indépendance de Taiwan, au Xinjiang et aux droits de l’homme.

Par ailleurs, le président chinois a également réaffirmé le ferme soutien de la Chine envers la souveraineté nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Algérie.

La Chine s’est engagée à soutenir l’Algérie dans sa poursuite d’un développement adapté à ses réalités nationales et à s’opposer à toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures.

Les deux parties ont convenu de collaborer sur la mise en œuvre de documents importants concernant « la Ceinture et la Route », ainsi que sur d’autres domaines de coopération.

Dans ce cadre, 19 accords ont été signés pour renforcer la collaboration dans des secteurs traditionnels tels que les infrastructures, la pétrochimie, l’exploitation minière et l’agriculture.

De plus, ils ont élargi leur coopération dans des domaines de haute technologie, notamment l’aérospatial, l’énergie nucléaire, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que les énergies renouvelables, afin de stimuler de nouveaux moteurs de croissance pour leur coopération, selon les estimations de M. Xi.

L’Algérie s’est enfin engagée à renforcer la coordination stratégique avec la Chine dans les affaires internationales et régionales et salué le rôle crucial joué par le Forum de coopération Chine-États arabes (FOCAC) dans le développement des relations entre les pays arabes et la Chine, ainsi que les liens entre l’Afrique et la Chine.

Le président Tebboune a par ailleurs, remercié Xi Jinping pour le soutien de son pays à la candidature d’adhésion de l’Algérie dans le groupe BRICS, qui comprend la Russie, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil.