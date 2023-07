RDC : L’UE octroie 20 millions d’euros pour les FARDC au titre de la facilité pour la paix

Le Conseil européen a approuvé jeudi une mesure d’aide financière de 20 millions d’euros en faveur de la 31ème brigade de réaction rapide des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), selon un communiqué de l’Union européenne.

Selon le communiqué, cette mesure d’assistance sera mise en œuvre par le ministère belge de la Défense, étant donné que la Belgique est déjà impliquée dans la formation de cette brigade via ses propres forces armées.

La 31ème brigade de réaction rapide opère dans l’Est de la RDC, une région caractérisée par la présence de plus d’une centaine de groupes armés. Le soutien de l’UE vise à renforcer les capacités et la résilience des FARDC dans cette zone.

Cette mesure d’assistance fournira à la brigade des FARDC des équipements individuels de base non létaux tels que des kits de commando, des trousses de premiers secours et des vêtements, ainsi que des équipements collectifs tels que des kits anti-engins explosifs improvisés (EEI), des véhicules et des radios. En outre, elle soutiendra la réhabilitation du siège de la brigade.

En somme, cette initiative de l’UE vise à fournir un soutien essentiel pour renforcer les capacités opérationnelles de la 31ème brigade de réaction rapide et aider à sécuriser la région instable de l’Est de la RDC.

La mise en place de la facilité européenne pour la paix en mars 2021 a été réalisée dans le but de fournir des fonds pour toutes les initiatives relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) liées au domaine militaire et de la défense.

L’objectif principal de cette initiative est de prévenir les conflits, de protéger la paix et de renforcer la sécurité et la stabilité à l’échelle internationale.

Plus spécifiquement, la facilité européenne pour la paix permet à l’Union européenne de financer des actions qui visent à accroître les capacités militaires et de défense des États tiers ainsi que des organisations régionales et internationales.