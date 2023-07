Burkina Faso : Plusieurs terroristes éliminés par l’armée 

La Direction de la communication et des relations publiques des Armées burkinabè a annoncé, samedi, qu’une dizaine de terroristes ont été éliminés dans le Centre-Est du pays.

«Vendredi, des éléments des Forces de Défense et de Sécurité (militaires, policiers et VDP) de Yargatenga ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes, à hauteur de la localité de Zoaga (Province du Boulgou, région du Centre-Est). Surpris par la puissance de feu des unités, l’ennemi, qui était lourdement armé, a désespérément tenté de s’exfiltrer, abandonnant ses moyens de combat sous la pression», précise la Direction dans un communiqué.

Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition, a reconnu, samedi, que « la puissance de l’ennemi » avait « beaucoup augmenté ».

« La puissance de l’ennemi a beaucoup augmenté sur le terrain, son équipement aussi est train de se moderniser au fur et à mesure », a déclaré le capitaine Traoré dans un discours à des unités spéciales de lutte antiterroriste près de Ouagadougou.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes ayant fait plus de 16.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.