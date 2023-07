Afrique du Sud: Médias étrangers écartés des préparatifs du Sommet des BRICS

L’Association des correspondants étrangers en Afrique du Sud (FCASA) a vivement critiqué la décision du gouvernement sud-africain d’exclure ses membres de certaines réunions préparatoires du Sommet des BRICS prévu en août prochain à Johannesburg.

Dans un communiqué, la FCASA, qui représente les principaux médias internationaux accrédités en Afrique du Sud, a exprimé son inquiétude face à la tendance croissante de limiter la couverture médiatique des événements internationaux dans le pays. Alors que le Sommet des BRICS, rassemblant la Chine, le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Afrique du Sud, approche à grands pas, l’association a déploré que le gouvernement restreigne ainsi la liberté des médias.

Le groupe des BRICS est un forum essentiel pour les pays émergents, et la FCASA estime que cette exclusion des correspondants étrangers est inacceptable. Elle a exhorté le gouvernement sud-africain à donner l’exemple en tant que membre du groupe BRICS en reconnaissant la liberté des médias comme un pilier fondamental de la démocratie mondiale.

En outre, la FCASA a appelé le pays à démontrer clairement son engagement envers les valeurs inscrites dans sa constitution et à les promouvoir auprès des groupements internationaux auxquels il participe.

Il convient de rappeler que l’Afrique du Sud assure actuellement la présidence tournante du groupe des BRICS, et le 15ème Sommet prévu du 22 au 24 août à Johannesburg revêt une importance particulière pour le pays en tant que plateforme pour discuter de questions essentielles liées au développement économique et aux enjeux mondiaux.

La FCASA demeure déterminée à défendre le droit à l’information et à la transparence journalistique lors de ce sommet crucial, et continue d’appeler le gouvernement sud-africain à reconsidérer sa position et à permettre la présence des correspondants étrangers dans toutes les réunions préparatoires et événements liés au Sommet des BRICS.