Saint-Pétersbourg : Sommet Russie-Afrique 

Le président russe Vladimir Poutine a promis jeudi, lors du premier jour du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, de livrer gratuitement des céréales à six pays africains, sur fond d’inquiétudes après la fin de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes.

Poutine a assuré, dans son discours d’ouverture, que Moscou pourra « dans les mois qui viennent » livrer gratuitement entre 25.000 et 50.000 tonnes de céréales à six pays: le Zimbabwe, la Somalie ainsi que l’Erythrée et trois pays s’étant rapprochés de Moscou ces dernières années, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso.

Moscou a refusé de prolonger l’accord céréalier qui permettait à l’Ukraine d’exporter ses produits agricoles via la mer Noire, un texte qui contribuait à stabiliser les prix alimentaires et à écarter les risques de pénurie.

Dans son discours, le président russe a justifié sa décision en affirmant que les pays occidentaux faisaient « obstacle » aux livraisons d’engrais et de céréales russes.

La Russie est réellement intéressée par l’approfondissement des relations commerciales, d’investissement et humanitaires multiformes avec l’Afrique, qui répondraient aux besoins de tous les pays, a souligné le président russe Vladimir Poutine.

Selon les derniers chiffres, les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique ont atteint 18 milliards de dollars en 2022.