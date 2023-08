Burkina Faso : Une dizaine de terroristes éliminés par l’armée 

Au moins dix terroristes ont été tués mardi lorsqu’un groupe terroriste armé a attaqué le village de Niamana dans la province du Kénédougou, dans l’ouest du Burkina Faso, a indiqué l’armée.

Un groupe de terroristes a fait irruption dans le village mardi et a ouvert le feu sur les villageois, a déclaré une source de sécurité locale citée par des médias.

La riposte des volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l’armée) a neutralisé dix terroristes, ajouté la même source.

Selon une autre source, sept supplétifs de l’armée burkinabè ont été tués lors de la riposte et les assaillants ont mis le feu aux boutiques du village.

Par ailleurs, de nombreux terroristes ont été neutralisés dans des frappes aériennes par l’armée burkinabè, le mercredi, à Bouro dans le Soum.

Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à une spirale de violence terroriste qui a entraîné plus de 16 000 pertes en vies humaines, touchant à la fois des civils et des membres des forces armées, d’après des organisations non gouvernementales. Parallèlement, la crise a forcé plus de deux millions de personnes à se déplacer à l’intérieur du pays.