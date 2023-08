Chine : Un don de 150.000 dollars à la Somalie pour aide humanitaire

La Chine octroie un don de 150 996 dollars américains à l’Agence somalienne de gestion des catastrophes (SoDMA) pour soutenir les efforts d’acheminement d’aide d’urgence aux victimes des conflits et des catastrophes naturelles. Mohamud Moallim Abdulle, le commissaire de la SoDMA, a exprimé sa gratitude envers la Chine pour ce geste généreux et a souligné la solidité des liens à long terme entre les deux nations.

À Mogadiscio, la capitale somalienne, M. Abdulle a affirmé : « Le gouvernement chinois et le peuple somalien partagent une histoire d’entraide et de solidarité, et ce don n’est qu’un exemple parmi d’autres de cette collaboration. »

L’ambassadeur de Chine en Somalie, Fei Shengchao, a expliqué que ce soutien aux victimes des catastrophes et des conflits témoigne de la détermination de Beijing à renforcer sa coopération avec Mogadiscio. « Les relations solides entre la Chine et la Somalie ont perduré malgré les évolutions régionales et mondiales », a souligné M. Fei.

Ce geste de générosité survient à un moment où les Nations unies ont lancé un avertissement à la communauté internationale concernant un risque persistant de famine en Somalie, particulièrement parmi les populations déplacées et pastorales dans les zones les plus touchées par la récente sécheresse.