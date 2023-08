Niger : Nouvelles nominations dans l’appareil militaire nigérien

Le lundi 7 août, le général Tiani Abdourahamane, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a effectué des changements au sein de la structure de commandement militaire :

Le Général de Brigade Amadou Didilli est nommé Président de la Haute Autorité à la Consolidation de la paix (HACP) ;

Le Général de Brigade Abou Tagué Mahamadou, Inspecteur Général des Armées et de la gendarmerie nationale ;

Le Colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d’état-major particulier du président de la République ;

Le Lieutenant-colonel Habibou Assoumane, Commandant de la garde présidentielle.

Plus tôt dans la soirée, Mahamane Lamine ZEINE, ancien ministre des Finances, a été désigné Premier Ministre de la transition.

Dans le même sillage, le général Abdourahamane a signé le 6 Août un décret mettant fin aux fonctions des conseillers transversaux, spéciaux, principaux et techniques et des chargés de mission des différentes institutions de la République.