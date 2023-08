Chine : Coopération sino-africaine mise en lumière lors d’un échange à Beijing entre diplomates chinois et journalistes africains

Le 8 août 2023, un événement d’échange portant sur la coopération sino-africaine s’est tenu au Centre Linguistique et Culturel du Complexe de Résidence Diplomatique (DRC) à Pékin.

L’objectif de cette rencontre était d’informer les journalistes africains sur les investissements considérables de la Chine sur le continent africain. Les participants comprenaient des diplomates chinois hautement expérimentés et familiers avec l’Afrique, ainsi que des journalistes africains en Chine pour une formation organisée par le Centre de Communication de la Presse Internationale de Chine (CIPCC).

Lors de cette occasion, des diplomates chinois de premier plan, tels que l’ambassadrice Wang Ke, les conseillers Wang Bangfu, Fu Changhua, Wang Liang et le conseiller Xing Yuchun, ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction concernant cet échange et pour souligner la qualité exceptionnelle des relations entre la Chine et l’Afrique. Ils ont retracé l’historique de cette relation, évoqué les divers investissements réalisés dans différents secteurs de coopération, ainsi que les opportunités que ces relations offrent à l’Afrique.

Cette coopération est marquée par d’importants investissements visant à soutenir les nations africaines en difficulté, afin de les aider à lancer leurs plans de développement. Les domaines couverts par cette collaboration sont variés, incluant les infrastructures, le commerce, l’industrie, l’éducation et le tourisme, entre autres, avec encore d’autres perspectives à explorer. Les participants ont unanimement souligné l’importance d’une coopération solide entre la Chine et les pays africains, afin de parler d’une seule voix sur la scène internationale.

Le succès de cette coopération entre la Chine et les pays africains peut être attribué à divers facteurs, notamment la sécurité, les forums sino-africains et le leadership du Parti Communiste Chinois (PCC). Selon le rapport d’investissements de la Chine en Afrique pour l’année 2022, le China-Africa Business (CABC) dessert près de 3000 entreprises chinoises et africaines, opérant dans 54 pays africains, avec un montant d’investissement dépassant les 20 milliards de dollars. Cette initiative génère directement plus de 110 000 emplois en Afrique, ainsi que plus de 1,6 million d’emplois indirects au niveau local.

Les journalistes africains ont posé plusieurs questions pour clarifier certains points auprès des diplomates chinois, qui ont fourni des réponses satisfaisantes au cours de ces échanges fructueux (ANP).