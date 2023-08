Israël : Sommet entre Sissi, Abbas et le roi de Jordanie

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu lundi les dirigeants jordanien et palestinien en Egypte dans la ville d’Al-Alamein (nord), a annoncé la présidence égyptienne, dans un contexte marqué par des spéculations sur une possible normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël.

M. Sissi a d’abord rencontré séparément le roi Abdallah II de Jordanie avant de conduire une réunion tripartite avec le président palestinien Mahmoud Abbas, a indiqué la présidence dans deux communiqués distincts.

Les trois dirigeants ont évoqué « l’évolution de la question palestinienne », appelé à la fin de « l’occupation israélienne » et réitéré leur soutien à une « solution à deux Etats » avec Jérusalem Est comme capitale d’un « Etat palestinien souverain et indépendant ».

Bien que la présidence égyptienne ne fasse pas explicitement référence à la normalisation, une source palestinienne proche de la question a informé l’AFP que le sommet avait pour objectif de discuter des efforts américains en vue de faciliter une normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël, tout en tenant compte des préoccupations de l’Autorité palestinienne dans le contexte d’un tel accord.

L’Égypte et la Jordanie, pionniers en tant que premiers pays arabes à avoir signé des traités de paix avec Israël en 1979 et 1994 respectivement, demeurent des partenaires clés de Ryad dans la région.